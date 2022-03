Targu Jiu: Santierul fara sfarsit se extinde in centrul orasului

Santierului fara sfarsit de pe Calea Eroilor, din Targu Jiu, i se va adauga inca un santier. In centrul municipiului. Targujienii vor avea nevoie de nervi de otel pentru ca si centrul pietonal va intra, in curand, in santier. Va fi inlocuit betonul amprentat cu granit. De lucrari, se va ocupa Compania Nationala de Investitii.Tot centrul va intra in reparatii. Va fi un santier intins pe mai bine de 32.110 de metri patrati. Va fi spart betonul amprentat si va fi inlocuit cu ... citeste toata stirea