Targu Jiu: strazi inundate si copaci rupti

Vantul si precipitatiile abundente au facut pagube in municipiul Targu Jiu! In dupa amiaza zilei de sambata mai multe strazi au fost inundate, iar in cartierul Luncilor traficul a fost blocat pret de cateva zeci de minute din cauza unor copaci cazuti pe carosabil.Cetatenii din cartierul Luncilor s-au vazut nevoiti sa apeleze la autoritati dupa ce una din strazi a fost blocata de doi copaci rupti de vant."Politistii locali au acordat sprijin pentru degajarea unor copaci cazuti pe carosabil, ... citeste toata stirea