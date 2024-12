Targu Jiu: Sute de colindatori vin in Piata Prefecturii

Peste cinci sute de colindatori, imbracati in straie populare, vor prezenta obiceiurile de iarna din judetul Gorj in Piata Prefecturii din Targu Jiu. Alaiul datinilor de iarna are loc joi, de la ora 10.Pe langa indragitele colinde de Craciun vor fi puse in scena diferite obiceiuri precum "Umblatul cu Capra", "Ursul", "Plugusorul", jocul mastilor, dar si alte traditii pastrate din strabuni."Asa cum se obisnuieste, Consiliul Judetean Gorj impreuna cu institutiile de cultura: Scoala Populara ... citește toată știrea