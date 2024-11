Targu Jiu: Zeci de copii au fost operati fara chirurg pediatru in sala!

Apar informatii noi dupa tragedia de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, cand un copil de 16 ani s-a stins pe patul de spital in asteptarea salvarii. Nu a fost operat aici desi facuse peritonita si era in stare grava si s-a asteptat sa fie transferat la Craiova, dar a fost prea tarziu. Nu ar fi fost primul copil operat in spital de chirurgi generalisti. Surse din ancheta arata ca, doar in acest an, in cele doua sectii de Chirurgie din spital au fost operati aproximativ 50 de copii fara ... citește toată știrea