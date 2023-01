Targujian amendat pentru ca a lasat cainele pe strada

Un targujian a fost amendat de politistii locali dupa ce si-a lasat cainele pe strada. S-a intamplat pe strada Comuna din Paris, din municipiu. Amenda, in aceste cazuri, este de pana la 500 de lei.Reactiile targujienilor n-au intarziat sa apara, in special, in mediul online. Oamenii au semnalat haite de maidanezi in diferite zone din Targu Jiu si au cerut municipalitatii sa se ocupe si de ridicarea acestora si tragerea la raspundere a celor vinovati pentru aceasta situatie."Politistii ... citeste toata stirea