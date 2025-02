Targujianul care si-a ucis fratele, arestat preventiv

Barbatul din Targu Jiu care si-a ucis fratele a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Scenele sangeroase au avut loc in cartierul Pandurasul din Targu Jiu. Cei doi ar fi consumat bauturi alcoolice, apoi intre ei ar fi izbucnit un conflict care s-a incheiat tragic."Conform probatoriului administrat pana in prezent in cauza, s-a retinut ca in noaptea zilei de 22.02.2025, in jurul orelor 00:30, ca urmare a unui conflict spontan produs pe fondul consumului de alcool, inculpatul F.C. a lovit ... citește toată știrea