Targujienii care nu-si ingrijesc terenurile risca amenzi

Aproximativ o suta de targujieni risca amenzi pentru ca nu-si ingrijesc terenurile. Au primit deja ultimatum de la politistii locali si au fost somati sa coseasca ambrozia ori s-o ierbicideze. In aceste zile, politistii fac verificari in teren, iar cei care nu s-au conformat risca amenzi de pana la cinci mii de lei. In cazul firmelor, amenda poate fi chiar si de patru ori mai mare.Politistii locali au identificat zeci de terenuri pe care a crescut ambrozia. Vorbim, in special, de terenuri ... citeste toata stirea