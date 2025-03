Taxe incasate la magazinul satesc: "Luam si paine, platim si impozitele!"

De cinci ani, localnicii din satele comunei Danesti isi platesc taxele la magazin ori in vecini. E o initiativa inceputa in pandemie, dar care a devenit traditie in luna martie pentru ca ajuta atat primaria sa incaseze mai multi bani, dar si localnicii nu mai sunt nevoiti sa mearga pana la casierie. Cel mai mult se bucura varstnicii care nu au posibilitati sa mearga la primarie si nici internet ori cont bancar sa achite darile online desi functioneaza si aici Ghiseul.ro.Joi, taxele au fost ... citește toată știrea