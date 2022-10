Taximetrist beat, lasat pieton

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Motru, au depistat, in trafic, un barbat de 61 ani, din municipiul Motru, in timp ce conducea un autoturism, in regim taxi, pe DJ 67-Motru si fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o concentratie de 0,09 mg/l alcool pur in aerul expirat.Conducatorul auto a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 1305 lei, iar ca masura complementara, i-a fost retinut permisul de conducere, fiindu-i eliberata dovada fara drept de circulatie.Politistii ... citeste toata stirea