Tehnologia transforma nuntile din 2025: Hologramele 3D si invitatiile comestibile

Se apropie sezonul de nunti, iar cei care se casatoresc anul acesta sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile. Tot mai multi isi doresc petreceri restranse, insa sunt mult mai atenti la detalii, mai ales ca ofertele momentului aduc tehnologia si in aceasta industrie. Holograme 3D cu mireasa si mirele in timpul evenimentului, filmulete facute cu ajutorul inteligentei artificiale sau invitatii comestibile.O holograma 3D in forma de diamant poate aduce la nunta orice persoana draga. ... citește toată știrea