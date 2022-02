Telegondola intre Novaci si Ranca. "Traseul pe care va circula ofera foarte multe peisaje minunate"

Statiunea montana Ranca, din Muntii Parang, ar putea fi legata de orasul Novaci printr-o telegondola. Proiectul se afla in faza incipienta, o firma de specialitate ocupandu-se cu colectarea de informatii. Investitia va duce la dezvoltarea turismului in Ranca si in Novaci, localitati din judetul Gorj, dar si la reducerea aglomeratiei pe Transalpina: "Investitia va duce la dezvoltarea turistica atat a localitatii Novaci, cat si a zonei Ranca. Sunt zile, in special cele de weekend sau in perioada ... citeste toata stirea