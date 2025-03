Temperaturi de vara in unele zone

Temperaturile au atins, joi, 13 martie 2025, 25 de grade Celsius la Calarasi, iar judetul Gorj nu a fost mai prejos, aici fiind o temperature de aproape 20 de grade. Cu o zi calda si insorita, primavara si-a intrat in drepturi, iar natura a dat semne clare de reinviere. La Gorj, temperaturile au crescut semnificativ, iar pomii au inceput sa infloreasca, aducand un aer de vara timpuriu.Desi meteorologii mai anunta ceva plo in weekend, caldura ramane in continuare prezenta, cu o scadere usoara a ... citește toată știrea