Tenismenul gorjean Florin Mergea si-a anuntat retragerea. "Ne vom concentra pe ghidarea si consilierea tinerilor jucatori"

Tenismenul Florin Mergea si-a anuntat retragerea din competitiile sportive. Acesta se va axa mai mult pe pregatirea tinerilor sportivi. "Am primit multe mesaje in ultima vreme cu intrebarea: cand revii pe teren?Am decis impreuna cu Daiana ca, pe termen nedefinit, nu vom mai participa la niciun turneu", este anuntul facut de Florin Mergea pe pagina sa de Facebook."Ne dorim foarte mult sa impartasim din experienta noastra"Acesta spune ca se va axa catre pregatirea tinerilor tenismeni: "In ... citeste toata stirea