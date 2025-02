Tentativa de omor calificat in Gorj: Recidivist retinut dupa ce si-a injunghiat fiul

Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj a dispus retinerea preventiva, pentru 24 de ore, a unui barbat in varsta de 54 de ani, acuzat de tentativa de omor calificat asupra unui membru de familie. Inculpatul R.C. a fost retinut incepand cu data de 26 februarie 2025, ora 14:45, iar anchetatorii au formulat propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Conform probatoriului administrat, in noaptea de 25 februarie 2025, intre orele 22:00 - 00:00, in locuinta sa din ... citește toată știrea