Un barbat a ajuns la spital cu plagi grave, iar altul in arest dupa un conflict pornit de la un cotet din gospodarie. Evenimentul a avut loc pe 7 mai.Procurorii gorjenii au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat suspectat de tentativa de omor asupra unui membru al familiei. Conform probatoriului administrat de procutori, s-a retinut ca la data de 7 mai, in jurul orelor 17, in comuna Telesti, sat Buduhala, a izbucnit un conflict intre un barbat si fiul sau, conflict generat de faptul