Tentativa de sinucidere la un liceu din Targu Jiu. O eleva de 15 ani s-a aruncat pe fereastra clasei

O eleva de la Liceul nr. 2, din municipiul Targu Jiu, s-a aruncat, in dimineata de luni, 17 ianuarie, de pe fereastra clasei in care invata. Adolescenta a cazut de la etajul I, dar, din fericire, nu a fost ranita. Ea amenintase inainte ca se va sinucide. "In urma cu putin timp, am fost sesizati cu privire la faptul ca o eleva, de 15 ani, din comuna Balesti, s-ar afla pe pervazul salii de clasa si ameninta ca se sinucide. Politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu si Biroului Siguranta ... citeste toata stirea