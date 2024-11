Terenuri pentru investitii publice, primite gratuit de la cetateni

Un primar din judetul Gorj a reusit sa obtina terenuri cu titlu gratuit pentru multe investitii realizate in comuna. Edilul din Rosia de Amaradia s-a bucurat de intelegerea cetatenilor care au pus terenurile la dispozitia primariei pentru nevoile intregii comunitati."Am reusit sa obtin de la cetateni terenuri pe care s-au facut investitii importante pentru intreaga comunitate. Nu am facut nimic in mod special, decat le-am explicat oamenilor ca este nevoie de terenuri pentru investitii. Vreau ... citește toată știrea