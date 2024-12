Termene din sase in sase luni intr-un dosar de pensionare

Un gorjean care contesta in instanta decizia de pensionare primeste termene de judecata din sase in sase luni. In ritmul acesta, va dura multi ani pana cand va afla solutia din dosar.Florian C. a depus plangerea in septembrie 2023, dar a primit primul termen de judecata, la Tribunalul Gorj, pe data de 18 iunie. "Amana judecata cauzei la data de 03.12.2024, ora 09.05, in vederea emiterii unei adrese", a decis atunci instanta. Sase luni pentru o adresa? De fapt, instantele sunt supra-aglomerate, ... citește toată știrea