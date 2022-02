Terminarea hidrocentralelor din Defileul Jiului, pusa sub semnul intrebarii. Care este motivul

Hidroelectrica face demersurile pentru emiterea unei noi autorizatii de mediu in scopul finalizarii investitiei hidroenergetice din Defileul Jiului, care este realizata in proportie de 90%, fondurile cheltuite pana acum depasind 170 milioane de euro. Lucrarile au inceput in anul 2004 si au fost blocate la sfarsitul anului 2017, ca urmare a unei sentinte a Curtii de Apel Bucuresti, care a dispus anularea autorizatiei de construire. Dupa inceperea investitiei hidroenergetice, zona Defileului ... citeste toata stirea