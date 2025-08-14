Editeaza

Termocentrala cu 70% angajati "pe perioada determinata". Sindicalist: "Bataie de joc"

Sursa: Pandurul
Joi, 14 August 2025, ora 08:01
Sucursala Electrocentrale Isalnita, parte a Complexului Energetic Oltenia si deja trecuta in rezerva de capacitate, functioneaza cu 60-70% din personal incadrat pe perioada determinata - tineri si pensionari reangajati.

Liderul sindical Nicusor Vaduva spune ca situatia arata clar lipsa de perspectiva: "Nu poti continua activitatea cu un personal imbatranit si tineri pe contracte temporare. E imposibil sa mergem ...citește toată știrea

Pandurul
