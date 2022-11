Testari gratuite pentru trichineloza efectuate la Caminul Cultural

Autoritatile locale din Gorj dau startul sezonului de taiat porcii si pentru nu a avea surprize neplacute vor fi deschise si centrele de examinare a carnii pentru depistarea trichinelozei.In comuna Balesti, localnicii pot examina gratuit carnea incepand din 26 noiembrie si pana pe 22 decembrie intre orele 9.00 si 16.00 la sediul Caminului Cultural."Avand in vedere ca in perioada sezonului rece va incepe traditionala sacrificare a porcului, Primaria Balesti vine in sprijinul cetatenilor din ... citeste toata stirea