Monitorizarea calitatii apei se va efectua zilnic, timp de 14 zile incepand cu data de 15 iunie 2023, in punctele de recolta din judetele Constanta si Tulcea, in contextul situatiei generate de ruperea barajului de la Nova Kahovka, Ucraina, a informat Institutul National de Sanatate Publica, relateaza Agerpres."In perioada estivala (1 iunie - 30 octombrie) este implementat sistemul de supraveghere a bolii diareice acute (BDA) la nivelul intregii populatii, in care unul dintre obiective este ... citeste toata stirea