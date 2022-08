Tineri novaceni, la Festivalul Branzei si al Esuicii

Ansamblul Folclori "Nedeia", de la Novaci, participa la un nou festival. Tinerii novaceni care duc mai departe portul si traditiile din strabuni reprezinta Gorjul la Festivalul Branzei si al Esuicii, ce va avea loc in Rasinari, judetul Sibiu.Evenimentul are loc duminica."Spectacolul prezentat de novaceni in fata prietenilor de peste munti, se numeste sugestiv, "Mostenitorii".- Ce mostenim?- Mostenim cantecul, portul si minunatul dans popular pastoresc ale stramosilor nostri, care au ... citeste toata stirea