Editeaza

Tir cu deseuri, oprit in Gorj. Sanctiune!

Sursa: Pandurul
Marti, 12 August 2025, ora 09:18
20 citiri
Comisarii Garzii de Mediu Gorj impreuna cu reprezentantii Inspectoratului de Politie Gorj au oprit in trafic, pe raza localitatii Dragutesti, un autovehicul care transporta deseuri fara a detine documentele necesare. Astfel, a fost aplicata o ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Pandurul
Top stiri Tg-Jiu
Amenintat cu pistolul pentru un loc de parcare
Cazul lui Galca a fost rezolvat. Rotaru a dezvaluit ce au discutat!
Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!
Primar: Nu au apa, canalizare, drumuri, iluminat, scoli, absolut nimic!
Gravida dusa la spital dupa incendiu
Cum s-a produs accidentul de la Balteni
Cele mai citite stiri
Presedintele USR Targu Jiu: Vom face schimbari in deconcentrate
Corneliu Raducan Morega, presedinte USR Targu-Jiu si fost prefect de Gorj, crede ca sunt necesare ...
Burlan crede ca acestea ar trebui sa fie prioritatile CE Oltenia
Daniel Burlan, fost director al CE Oltenia, a facut o lista a prioritatile pe care crede ca ar ...
Cautat de politisti dupa ce a facut drifturi sub ferestrele IPJ Gorj
Politistii din Targu Jiu cauta soferul unui autoturism care a fost surprins ca facea drifturi, ...
ActualitateBusinessSportLife Show