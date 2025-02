Toalete la pret de apartament intr-un oras din Romania

Criza numai pentru unii, pentru ca risipa de bani publici nu are limite. Locuitorii din Timisoara vor beneficia de doua toalete inteligente, ce urmeaza sa fie montate in Parcul Civic si Parcul Padurice.Fiecare toaleta inteligenta are un cost de peste 90.000 de euro, la care se adauga suma de 4.600 de euro alocata pentru serviciile de dirigintie de santier. Noile facilitati publice au o suprafata de 12 metri patrati si sunt dotate cu sisteme moderne de autocuratare, senzori pentru reducerea ... citește toată știrea