Tombola cu premii si miros de lavanda

Povestea cu lavanda continua intr-o noua locatie, in Targu Jiu. Cine cauta un cadou unic, il gaseste in magazinul Lavandinne Store ce isi deschide astazi portile in spatele pietei de flori de pe Bulevardul Unirii, din municipiu. Primii clienti vor putea participa si la o tombola. Premiul este un aranjament neperisabil in cupola de sticla, in valoare de 200 de lei.Ana Neagu, cea care a creat o poveste de succes in jurul lavandei si a inceput traditia unui festival unic in Gorj, a anuntat ... citeste toata stirea