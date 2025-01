Tone de PET-uri, adunate din raul Jiu

Peste trei tone de deseuri au fost adunate de pe luciul Jiului, doar in zona Rovinari, in ultimii doi ani. Informatiile vin de la reprezentantii Apelor Romane si igienizarea s-a realizat printr-un proiect national care a urmarit curatirea apelor de pe trei rauri.Raurile Jiu, Mures si Olt au fost incluse in proiectul Log Boom Impreuna pentru ape mai curate. In doi ani, cu ajutorul acestui sistem, au ... citește toată știrea