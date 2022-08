Top 3 sectii din spitalul Targu Jiu, unde medicii au salarii de peste 20.000 lei!

Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu are cateva sectii unde personalul angajat castiga o mica avere in fiecare luna. Potrivit informatiilor recent postate de unitatea medicala, in luna iulie, medicii sefi ai acestor sectii au primit salarii de peste 20 de mii de lei. Chiar si angajatii cu cele mai mici functii, in speta ingrijitoarele, primesc aproximativ 4.000 de lei lunar.Pe primul loc, cu salarii la care ravnesc toti ceilalti angajati, se afla Serviciul de Medicina Legala. Doar pentru ... citeste toata stirea