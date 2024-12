Tot mai multi caini Husky sunt abandonati in Targu Jiu

Un fenomen straniu a luat amploare la Targu Jiu unde sunt abandonati tot mai multi caini de rasa. Foarte multi caini din rasa Husky Siberian sunt lasati pe strazi si ajung in padocul public din Targu Jiu.Asociatiile care se ocupa de monitorizarea cateilor abandonati au constat ca sunt zeci de caini din aceasta rasa Husky pe strazi sau in padocuri. In fiecare saptamana mai apare cate un caine din aceasta rasa de caini mari, dar blanzi, fiind posibil ca stapanii sa renunte la ei cand constata ... citește toată știrea