Tot mai multi targujieni calatoresc cu mijloacele de transport in comun

Numarul de calatori care utilizeaza mijloacele de transport in comun din Targu Jiu a crescut considerabil in acest an. "In noile troleibuze avem un sistem de numarare a calatorilor. In primele noua luni am avut numai in troleibuze peste 900.000 de calatori, ceea ce fata de anul trecut este o imbunatatire cu 30%. In celelalte mijloace de transport putem face doar niste estimari si avem tot 800.000-900.000 de calatori", a precizat Mihai Paraschiv, la o emisiune de la postul 1 Plus Tv.Acesta a ... citeste toata stirea