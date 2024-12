Toti parlamentarii de Gorj care au candidat au fost alesi

Situatie inedita in Gorj. Cinci din cei sapte parlamentari de Gorj au candidat pentru noi mandate si toti cinci au fost alesi, dupa cum arata simularea repartizarii mandatelor.Astfel, PSD are aceiasi trei parlamentari ca si in mandatul trecut, adica senatorul Cristi Rujan, deputatii Mihai Weber si Claudiu Manta.USR Gorj are acelasi deputat, pe Radu Miruta. La PNL Gorj este acelasi ... citește toată știrea