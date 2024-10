Tractoristii, pusi sa sufle in etilotest

Au fost cam multe accidente in ultima vreme, in care au fost implicati conducatori de tractoare, iar asta i-a facut de politistii de la Rutiera sa faca o actiune mai ampla de verificare.In acest context, politisti ai Serviciului Rutier Gorj au organizat si desfasurat o serie de activitati preventiv-reactive, cu angrenarea laboratorului mobil de educatie rutiera, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera in randul acestei categorii de participanti la trafic.Cu aceasta ocazie s-a ... citește toată știrea