Tragedia de la Targu Jiu schimba legislatia

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a reactionat dupa tragedia de la Targu Jiu, unde un copil de 16 ani a murit in asteptarea salvarii. Rafila a declarat, intr-o conferinta de presa, ca medicul chirurg de la Spitalul Judetean din Targu Jiu ar fi trebuit sa opereze copilul.Acesta mai sustine ca va adauga o noua prevedere in legislatie prin care pacientii a caror viata este in pericol sa fie ajutati de urgenta, indiferent de varsta. Proiectul urmeaza sa fie aprobat in sedinta de Guvern cel ... citește toată știrea