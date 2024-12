Tragedie la Zoo. Angajat atacat de un tigru!

Un angajat al Gradinii Zoologice din Pitesti si-a pierdut viata, luni dimineata, dupa ce a fost atacat de un tigru. "E prima data cand se intampla asa ceva in 50 de ani", spune primarul din Pitesti.Din primele date, salariatul nu ar fi respectat protocoalele de siguranta. Politia face verificari in cadrul unui dosar penal."Conform primelor cercetari, barbatul, in varsta de 50 de ani, ar fi patruns in tarcul unor animale salbatice tinute in captivitate, moment in care ar fi fost surprins de ... citește toată știrea