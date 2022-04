Transalpina a fost deszapezita de catre lucratorii Drumurilor Nationale. Iarna a revenit in mijlocul primaverii VIDEO

Drumul National 67 C, cunoscut sub denumirea de Transalpina, cea mai inalta sosea din tara, a fost deszapezita in dimineata zilei de marti, 19 aprilie, dupa ce a nins abundent. Drumul este inchis circulatiei in sezonul rece in zona cea mai inalta, intre Ranca si Obarsia Lotrului din Gorj. Se poate circula, insa, pana la Ranca, care se afla la o altitudine de 1.600 metri, dar si de la Obarsia Lotrului si pana la Sebes.Lucratorii de la Drumurile Nationale au intervenit cu utilajele de ... citeste toata stirea