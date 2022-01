Transalpina, deszapezita in permanenta. Ninge incontinuu in Parang VIDEO

Transalpina, cea mai inalta sosea din tara, este deszapezita incontinuu in aceasta perioada deoarece ninge fara incetare de doua zile in Muntii Parang. Lucratorii de la Sectia Drumurilor Nationale Targu Jiu au actionat in permanenta cu utilajele de deszapezire. Astfel, circulatia spre statiunea Ranca nu a fost blocata, dar se solicita ca soferii sa aiba masinile echipate cu lanturi antiderapante."Se actioneaza in permanenta cu utilajele de deszapezire iar cand este nevoie se actioneaza si cu ... citeste toata stirea