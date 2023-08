Un barbat de 55 de ani, din orasul Bumbesti Jiu, a fost depistat de politisti, la data de 2 august, in timp ce efectua transport de persoane in regim taxi sau in regim de inchiriere,pe DN 66, fara a detine autorizatie pentru acest tip de transport.Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional in conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, fiindu-i aplicata o amenda pentru activitatea ilegala desfasurata. In plus, autoritatile au dispus suspendarea dreptului de utilizare a ... citeste toata stirea