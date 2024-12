Trei copii raniti de explozia unor petarde - Recomandari pentru siguranta

Trei copii cu varste intre 11 si 13 ani au ajuns la spital dupa ce mai multe petarde au explodat in centrul orasului Slatina. Tinerii au legat mai multe pocnitori intre ele si le-au dat foc, ceea ce a dus la o explozie care i-a ranit grav.Ranile au fost localizate in special la maini, fata, zona ochilor si urechilor, una dintre victime aflandu-se in stare grava. Se pare ca in acel loc se aflau si alti copii in momentul incidentului.Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare ... citește toată știrea