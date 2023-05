Trei femei si trei copii, printre care doi bebelusi de nici un an, au ajuns la Urgente dupa ce ar fi mancat ciorba in care una dintre femei a pus, din greseala, insecticid.Femeia, in varsta de 63 de ani, era in vizita la nora ei, la Targu Jiu, si a vrut sa gateasca o ciorba. Din greseala, a pus insecticid dintr-o sticla in care credea ca e apa.Cand au aflat ce s-a intamplat, cele trei femei au luat copiii si au mers la Urgente. Nu aveau simptome, iar analizele nu au aratat vreo intoxicatie. ... citeste toata stirea