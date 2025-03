Trei cutremure azi-noapte

In noaptea de 15/16 martie 2025, au avut loc trei cutremure in diferite zone ale Romaniei, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Cel mai puternic seism a avut loc in Moldova, in zona Galati, la ora 04:32:07 (ora Romaniei). Cutremurul a avut o magnitudine de 3.1 pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 18.9 km. Epentrele cutremurului au fost localizate la 25 km est de Focsani, 48 km nord-vest de Galati, 58 km nord-vest de Braila si 63 ... citește toată știrea