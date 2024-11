Trei decedati, familii distruse. update: Cinci decedati!

Trei adulti au murit si doi copii au fost raniti intr-un accident rutier care a avut loc in urma cu putin timp pe DN2.Doua autoturisme s-au ciocnit, sambata dupa-amiaza, pe DN 2, in judetul Suceava, in acestea aflandu-se sapte persoane. Patru dintre victime, adulte, au fost incarcerate, trei din ele fiind declarate decedate. Pentru a patra se fac manevre de resuscitare. Totodata, au fost raniti doi copii, ei primind ingrijiri medicale. Autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie. ... citește toată știrea