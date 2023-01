Trei frati au murit in urma unui incendiu

Trei copii, cu varste cuprinse intre doi si sase ani, au murit, in dimineata aceasta, in urma unui incendiu izbucnit intr-o locuinta din Sectorul 5 din Bucuresti. Pompierii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru cei trei frati.Apelul la 112 a fost facut in jurul orei 05:35, de catre mama copiilor. Femeia a cerut ajutorul pompierilor pentru a stinge un incendiu produs la o locuinta in Sectorul 5, potrivit digi 24."Primele echipaje de interventie ajunse la caz au constatat ... citeste toata stirea