Trei masini avariate la Scoarta

Politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au fost sesizati ieri cu privire la faptul ca in comuna gorjeana Scoarta ar fi avut loc un eveniment rutier cu pagube materiale in care au fost implicate trei autovehicule.Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca un barbat, de 35 de ani, din orasul Targu Carbunesti, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Scoarta, sat Pistestii din Deal, ar fi fost acrosat in partea din spate de ... citește toată știrea