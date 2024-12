Trei masini facute praf pe un drum national din Gorj

Trei masini au fost implicate intr-un accident pe drumul national 67D, in zona podului Tismana, din judetul Gorj. Din primele date, doi soferi neatenti au fost implicati. Unul a depasit intr-o zona interzisa si a lovit o alta masina care a virat fara sa se asigure. Una dintre masini a ricosat in alt autoturism care era parcat in afara drumului.Doi oameni au fost raniti."Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca un barbat, de 29 de ani, din ... citește toată știrea