Partidul Social Democrat Gorj a "racolat" trei primari noi. Este vorba despre Ion Girniceanu, edilul din Jupinesti, Madalin Palita, de la Danesti si Laurentiu Anghel, primarul comunei Stoina. Acestia au fost prezentati in conferinta de presa a organizatiei social-democrate.Cei trei vor candida, in 2024, pe listele PSD. "Aveti in fata si actualii, si viitorii primari din ... citeste toata stirea