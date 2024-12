Trei scandalagii au ajuns in arest

Trei tineri cu varste intre 18 si 25 de ani au fost retinuti pentru 24 de ore. Ei sunt cercetati pentru lovire si alte violente. Acestia ar fi batut alti trei barbati in seara de Craciun.Scandalul a avut loc intr-un restaurant din Novaci."La data de 30 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Novaci, in continuarea cercetarilor, au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj trei tineri de 18 si 25 de ani, din localitate, ... citește toată știrea