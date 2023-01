A fost decretat doliu local in comuna Matasari, ca urmare a tragediei petrecuta in cariera Jilt! Trei muncitori au murit si 10 au fost raniti. Cel mai tanar miner decedat locuia in comuna Matasari.Propunerea ca zilele de 19, 20 si 21 sa fie declarate zile de doliu a venit din parte unui grup de consilieri ... citeste toata stirea