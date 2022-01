Trimis in fata instantei dupa ce a amenintat un primar din Gorj: Te tai in bucati!

Un gorjean din Lelesti a fost trimis in judecata dupa ce ar fi amenintat primarul cu moartea. "Te tai in in bucati", i-ar fi spus barbatul primarului Laurentiu Turcila. Totul s-a intamplat in 2020 si a pornit dupa ce barbatul ar fi vrut sa schimbe fara drept un indicator de circulatie in localitate.Primarul a vazut grozavia chiar pe Facebook. Un amic al barbatului transmitea totul pe internet si asa s-au sesizat autoritatile. Atunci, primarul i-ar fi cerut explicatii, iar barbatul a devenit ... citeste toata stirea