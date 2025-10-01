Editeaza

Trimis in judecata pentru delapidarea Medserv Min

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 06:26
Ion Stolojanu, economist al societatii Medserv Min SA, in varsta de 52 de ani, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, fiind acuzat de delapidare. Dosarul penal a fost inregistrat pe rolul instantei la 29 septembrie, inculpatul aflandu-se sub control judiciar.

Potrivit anchetatorilor, Stolojanu ar fi transferat, prin 16 operatiuni bancare, suma de 331.700 lei din contul curent al Medserv Min SA in conturile unor persoane fizice. Retinerea sa pentru 24 de ore a ...citește toată știrea

Pandurul
