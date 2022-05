O femeie din municipiul Motru a fost trimisa in judecata dupa ce si-a ucis sotul. Oribila crima a avut loc, la inceputul acestui an, in ianuarie. De la o cearta, s-a ajuns la crima.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au transmis ca femeia a fost trimisa in judecata."In timp ce se afla la locuinta familiei din municipiul Motru, pe fondul unui conflict verbal cu sotul sau, victima V.V., inculpata V.M. l-a lovit pe acesta cu un cutit in zona abdominala, provocandu-i leziuni ... citeste toata stirea